Roma è iniziata l’era Gasperini | via alle doppie sedute e notti a Trigoria

Dopo l’entusiasmo dell’accoglienza domenicale, a Trigoria è tornata l’aria densa del lavoro duro. Gian Piero Gasperini ha ufficialmente preso in mano la Roma e lo sta facendo a modo suo: in tuta, con fischietto e cronometro, ha già tracciato la rotta per il nuovo corso giallorosso. L’obiettivo è uno solo: costruire una squadra atleticamente pronta e mentalmente concentrata, in attesa dei primi colpi sul mercato. Disciplina e concentrazione: il nuovo diktat. La parola d’ordine è “atteggiamento”. È stato questo, fin dal primo briefing con il gruppo, il focus imposto dal tecnico: disciplina, concentrazione, continuità . 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, è iniziata l’era Gasperini: via alle doppie sedute e notti a Trigoria

