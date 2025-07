Terribile alluvione devasta tutto | la città allagata

– Un’alluvione di portata eccezionale ha paralizzato la metropoli, trasformando strade e quartieri in veri e propri fiumi. Le piogge torrenziali, incessanti per ore, hanno provocato danni gravissimi e disagi diffusi. L’ondata di maltempo ha colpito duramente anche il sistema di trasporti sotterranei: le linee della metropolitana sono state costrette a sospendere le corse, con le gallerie completamente sommerse dall’acqua. . Una alluvione straordinaria ha colpito New York, causando gravi allagamenti in tutta la cittĂ . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terribile alluvione devasta tutto: la cittĂ allagata

In questa notizia si parla di: alluvione - terribile - devasta - tutto

Vergogna F1, Imola esclusa dal calendario 2026: tradita la promessa fatta dopo la terribile alluvione di due anni fa - Con il calendario F1 2026 di fresca pubblicazione, Liberty Media potrebbe essere tranquillamente ribattezzata “ Liberty Menzogna “, visto che all’appello manca il Gran Premio di Imola.

Tragedia al campo estivo: bambini travolti dall’alluvione. Bilancio terribile - Una serata estiva che prometteva gioia e serenità si è trasformata in un incubo per molti, quando un’ alluvione improvvisa ha colpito un campo estivo, travolgendo tutto al suo passaggio.

Stasera (giovedì 10 luglio) a Kosmos c'è Flow, il film d’animazione diretto da Gints Zilbalodis: un gatto cerca di mettersi in salvo durante una terribile alluvione che devasta un mondo in cui gli esseri umani sembrano essere scomparsi. Tutto il programma della Vai su Facebook

Eliseo, rassegna all’aperto. Stasera l’Oscar ’Flow’ e domani ecco Favino; Alluvione devasta Valencia: test Formula E a rischio, dubbi per la MotoGP; MotoGP | Il GP di Valencia è a rischio a causa della terribile alluvione.

Perché le alluvioni in Texas sono state così devastanti - La settimana scorsa nella zona si è creata una forte umidità per via della tempesta tropicale Barry, che a fine maggio aveva già provocato alluvioni in Messico, e si era poi spostata verso il Texas. Lo riporta ilpost.it

Il ricordo dell’alluvione del 1966: "Fu un evento devastante. Portò ... - Riviviamo quei momenti terribili attraverso il ricordo di tre concittadini che vissero situazioni drammatiche. Come scrive lanazione.it