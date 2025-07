Survive recensione | un dignitoso disaster movie con pochissimi mezzi

Nel thriller apocalittico di Frédéric Jardin i poli magnetici si invertono e l'oceano scompare. Una visione piacevole. Nel cast la compianta Émilie Dequenne, qui al suo ultimo film. Su Prime Video Il primo pensiero dopo la visione di Survive, il thriller apocalittico francese disponibile su Amazon Prime Video, va inevitabilmente a Émilie Dequenne. L'attrice belga divenuta famosa per il suo ruolo in Rosetta dei fratelli Dardenne, in questo film sopravvive con incredibile forza di spirito a un cataclisma, mentre nella realtà si è dovuta arrendere a una rara forma di cancro, tanto che il survival diretto da Frédéric Jardin è stato il suo ultimo film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Survive, recensione: un dignitoso disaster movie con pochissimi mezzi

Julia e Tom si trovano insieme ai figli Cassie, adolescente, e Ben, poco più che un ragazzino, in una crociera nei Caraibi a bordo di uno yacht.

