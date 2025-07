Il tavolo selezionatissimo di Sinner alla cena dei campioni a Wimbledon | chi erano i suoi invitati

Sinner in occasione della cena dei campioni di Wimbledon si è circondato delle persone a lui più care. Ecco chi era al suo fianco nella memorabile serata di gala dopo il trionfo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Barbieri, outfit e cena a tema per tifare Sinner: “Chi è arancione è campione” - (Adnkronos) – "Chi è arancione è campione". Una vera e propria passione quella che lo chef Bruno Barbieri nutre per Jannik Sinner, il tennista azzurro che ieri, venerdì 16 maggio, ha conquistato la finale del Masters 1000 di Roma superando in semifinale lo statunitense Tommy Paul.

A cena con Eva Herzigova, agli Internazionali con Sinner e nel dancefloor con Berrettini - Ci sono stati anni in cui Roma era davvero un centro propulsore dell’arte, crocevia di idee ed incontri.

Sinner e S?wia?tek, il ballo dei campioni di Wimbledon alla cena finale – Video - Abbracciati come in un lento ma sulle note pop di Feel it Steel. Così Jannik Sinner e Iga Swiatek, vincitori rispettivamente del singolare maschile e femminile a Wimbledon, hanno aperto le danze nella serata di gala organizza all’All England Club.

Stefano Semeraro racconta su @LaStampa la 'Cena dei Campioni', il tradizionale ballo dei vincitori di Wimbledon e un Sinner più allegro del solito "Abbiamo bevuto parecchio, soprattutto Champagne. La testa gira un po', ma va tutto bene" https://x.com/alexi Vai su X

Dopo aver trionfato a Wimbledon, Jannik Sinner e Iga Swiatek hanno dovuto assolvere all’obbligo imposto dalla tradizione del torneo londinese: il ‘Ballo dei Campioni’ nella cena ufficiale Vai su Facebook

Champagne, smoking, capesante. Il racconto della cena di gala di Sinner a Wimbledon - Sulla Stampa ne scrive Stefano Semeraro, unico giornalista italiano invitato alla leggendaria Champion’s Dinner di Wimbledon, un rito nato nel 1877 ... Secondo msn.com

Wimbledon, Sinner al Gala: “Abbiamo bevuto Champagne. È il giorno più bello della mia carriera” - Wimbledon | "Ho avuto fortuna con Dimitrov", ha ammesso il n° 1 nella serata post vittoria. Come scrive ubitennis.com