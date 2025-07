Tragedia a Treviso | 23enne muore schiantandosi contro un albero dopo una fuga dai carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS La fuga disperata si conclude in tragedia. Treviso, 15 luglio. Una mattinata drammatica si è conclusa con la morte di un giovane di 23 anni originario di Pordenone, coinvolto in un grave incidente stradale mentre cercava di sottrarsi a un controllo dei carabinieri. Il ragazzo, a bordo di un’Alfa Romeo, stava viaggiando da Motta di Livenza in direzione San Giovanni quando ha ignorato l’alt imposto dai militari. Durante la fuga a tutta velocità , il giovane ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte prima di impattare violentemente contro un platano. Lo scontro è stato devastante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Treviso: 23enne muore schiantandosi contro un albero dopo una fuga dai carabinieri

Bambina di 2 anni muore soffocata da un ciliegia: tragedia a Treviso - Una bimba di 2 anni è morta per soffocamento mentre stava mangiando una ciliegia. La tragedia è avvenuta ieri sera, sabato, a Revine Lago (Treviso).

Si tuffa nel Piave e non riemerge più, morto un 21enne. Tragedia a Treviso - Il corpo del 21enne, che abitava fuori provincia, è stato recuperato dai vigili del fuoco adagiato sul fondo, a pochi metri da dove era stato visto inabissarsi

Tragedia del lavoro di Mareno, la Procura di Treviso apre un'inchiesta - La Procura di Treviso aprirà un fascicolo d'inchiesta sull'incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio, 27 giugno, alla Ceda Dall'Armellina di Mareno di Piave, in via Conti Agosti e costata la vita all'operaio indiano Sankinder Singh, 60 anni, residente con la famiglia a Santa Lucia di.

