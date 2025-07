Dazi negoziatori Ue vanno negli Usa

13.00 La squadra dei tenici negoziatori della Commissione Ue √® in viaggio per Washington, dove avr√† ulteriori colloqui con gli omologhi Usa sui rapporti commerciali. Ieri -ha detto il portavoce Gill- il commissario Sefcovic ha avuto una telefonata col segretario Usa al Commercio Lutnick. Oggi sentir√† il rappresentante al Commercio Greeer. "Non √® nostra intenzione intervenire prima del 1¬į agosto, a negoziati ancora in corso.Lavoriamo per trovare intesa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Usa, sui dazi previsto un incontro con negoziatori europei: "Incertezze sull'economia per gli aumenti su acciaio e alluminio" - Negoziatori tecnici Ue in viaggio verso Washington. Il Commissario per il Commercio Sefcovic incontrerà la sua controparte statunitense Jamieson Greer a Parigi mercoledì

La lettera di Avito indirizzata ai ministeri italiani di competenza, ai negoziatori europei, alla Regione Toscana, per chiedere attenzione e sostegno per le imprese vitivinicole toscane sulla questione dei #dazi https://montalcinonews.com/2025/07/dazi-la-lettera- Vai su X

Una lettera aperta indirizzata ai ministeri italiani di competenza, ai negoziatori europei, alla Regione Toscana e ai presidenti di Federdoc e Unione Italiana Vini, per chiedere attenzione e sostegno per le imprese vitivinicole toscane sulla questione dei #dazi n Vai su Facebook

Dazi, Trump: ¬ęForse lettera a Ue tra due giorni¬Ľ. E minaccia altre tariffe del 10% per i Brics e del 200% sulla farmaceutica; Gros Pietro: Dazi? Servono a tirare su soldi, Trump abile negoziatore; Gros Pietro: Dazi? Servono a tirare su soldi, Trump abile negoziatore.

Oggi prima videocall dei negoziatori Ue-Usa dui dazi - Ansa.it - Sui dazi "non risponderemo a vanvera: vogliamo dare ai negoziati tutte le possibilità di successo per trovare un accordo equo, a beneficio di entrambe le parti. ansa.it scrive