Il regista tedesco odia i compromessi e non è disposto a vendersi, ecco perché i produttori woke di Hollywood non lo avrebbero mai valorizzato. Nel corso degli anni Uwe Boll ci ha abituati a follie di ogni tipo. L'ultimo colpo di testa del regista del regista tedesco è uno sfogo su Facebook in cui se la prende con gli psicopatici woke di Hollywood colpevoli, a suo dire, di ostacolare la sua carriera visto che lui "non è disposto a vendersi". Il post su Facebook descrive un incidente sul set di In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale che ha coinvolto i produttori Randall Emmett e George Furla, un duo che Boll definisce "produttori di merda di Hollywood". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uwe Boll si scaglia contro gli "psicopatici woke di Hollywood" su Facebook