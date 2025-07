Chi ha comprato all'asta la Birkin originale da 10 milioni e cosa ha intenzione di farci

La Birkin originale, la prima realizzata da Hermés appositamente per Jane Birkin, da lei posseduta negli anni 80, è stata battuta all'asta per una cifra record. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: birkin - asta - originale - comprato

All'asta la prima Birkin di Hermès disegnata per l'attrice Jane Birkin nel 1984 - AGI - La prima borsa Birkin di Hermès, disegnata appositamente per l'attrice Jane Birkin nel 1984, sarà messa all'asta a Parigi il 10 luglio, ultimo giorno della Settimana dell'Alta Moda, come annunciato giovedì dalla casa d'aste Sotheby's.

“È un pezzo unico di storia della moda”: va all’asta la Birkin originale creata per Jane Birkin nel 1984 - Era nata da un malinteso in alta quota. Ora, quella stessa borsa finirà sotto il martello di Sotheby’s.

All'asta a Parigi la prima borsa Birkin che fu creata per l'attrice Jane Birkin - La "it bag" per eccellenza sarà venduta da Sotheby's in luglio. Intanto, fino al 12 giugno, sarà esposta a New York

Nata da un incontro casuale, la borsa originale di Jane Birkin di Hermès ha superato ogni aspettativa ed è stata venduta a Parigi per 8,6 milioni di euro, diventando il secondo oggetto di moda di maggior valore mai acquistato all'asta ? https://l.euronews.com Vai su Facebook

Chi ha comprato all’asta la Birkin originale da 10 milioni e cosa ha intenzione di farci; Hermès, la Birkin originale venduta all’asta per oltre 10 milioni di dollari: record storico; Storia di una borsa da 7 milioni.

Chi ha comprato all’asta la Birkin originale da 10 milioni e cosa ha intenzione di farci - La Birkin originale, la prima realizzata da Hermés appositamente per Jane Birkin, da lei posseduta negli anni 80, è stata battuta all'asta per una cifra ... fanpage.it scrive

La Birkin originale all’asta da Sotheby’s: record mondiale per una leggenda - A due anni dalla scomparsa dell'attrice Jane Birkin, Parigi le rende omaggio con un evento che ne celebra l'eredità in modo emblematico. Secondo settenews.it