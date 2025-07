Kessié Juve La Repubblica tutto vero i bianconeri tornano sulle tracce dell’ivoriano! Ostacolo ingaggio ma… Le ultimissime

KessiĂ© Juve (La Repubblica) tutto vero, i bianconeri tornano sulle tracce dell’ivoriano! Ostacolo ingaggio ma. Le ultime sul giocatore dell’Al Ahli. Il calciomercato Juve guarda con attenzione al mercato dei centrocampisti e, tra i vari profili seguiti, è spuntato anche il nome di Franck Kessie, ex Milan e attualmente in forza all’ Al-Ahli, club dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riferito da La Repubblica, la dirigenza bianconera avrebbe inserito il mediano ivoriano, classe 1996, tra le possibili opzioni per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor  in vista della stagione 202526. Kessie rappresenta un giocatore di grande esperienza internazionale, giĂ abituato alla Serie A e con un profilo fisico e tattico compatibile con le esigenze della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - KessiĂ© Juve (La Repubblica) tutto vero, i bianconeri tornano sulle tracce dell’ivoriano! Ostacolo ingaggio ma… Le ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - repubblica - tutto - vero

La domanda fatidica a Conte al compleanno di De Laurentiis: «Ora non andrai mica alla Juve?» (Repubblica) - Alla festa per i 76 anni di Aurelio De Laurentiis era presente, tra tutti, il tecnico del Napoli Antonio Conte, con cui De Laurentiis ha festeggiato venerdì la vittoria del quarto scudetto.

Inzaghi Juve (La Repubblica), clamoroso: bianconeri pronti a virare sul tecnico dell’Inter se non arriva Conte! Lo scenario - di Redazione JuventusNews24 Inzaghi Juve (La Repubblica), clamoroso: bianconeri pronti a virare sul tecnico dell’Inter se non arriva Conte! Lo scenario raccontato dal quotidiano.

Giuntoli lascia la Juve e inizia una nuova esperienza in Serie A? Repubblica lancia l’indiscrezione: questa rivale pensa al direttore sportivo bianconero - di Redazione JuventusNews24 Giuntoli lascia la Juve e inizia una nuova esperienza in Serie A? Tutti gli ultimi aggiornamenti sul direttore sportivo.

Repubblica - Vlahovic chiede una ricca buonuscita alla Juventus: Inzaghi lo ha chiamato Vai su Facebook

Tudor: “Vlahovic e Kolo Muani possono giocare insieme nella mia Juventus, voglio restare dieci anni”; La surreale visita della Juventus nello Studio Ovale; Conceiçao e Calabria, uno sbaglio ma anche un calcio all’ipocrisia. Motta ha svilito Vlahovic.

I segreti della Juve in una serie tv: "Tutto vero, niente teatro" - Su Amazon Prime, dal 25 novembre, il format "All or nothing" dedicato alla Juventus. Si legge su repubblica.it

Repubblica Torino - Juventus, prima le cessioni - Mentre la squadra ricarica le batterie in vista del 24 luglio, quando alla Continassa inizierà la stagione, la Juventus continua ... Scrive tuttojuve.com