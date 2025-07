Vabbè ora se ne va o no? | cosa hanno detto a Trump gli imbarazzati giocatori del Chelsea

Giocatori di calcio messi in imbarazzo dal Presidente degli Stati Uniti, puntata seconda. Dopo la Juve allo Studio Ovale, ecco il Chelsea sul podio del Mondiale per Club. Quando Donald Trump ha deciso di intestarsi la premiazione da protagonista assoluto. E “persino Cole Palmer ha abbandonato il suo atteggiamento notoriamente discreto” – racconta il Telegraph – quando viene messo in ombra dalla stazza di Trump, alto 1,90 m, che si fa strada a forza per sollevare il trofeo del Chelsea. “Come confermato da chi legge le labbra, è Palmer il primo a contestare la presenza di Trump. Sembra chiedere a James: “Cosa sta facendo?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

