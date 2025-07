Donatella Versace le parole per Gianni a 28 anni dalla morte | Manchi ogni giorno

Sono parole piene d’amore e di ricordo, quelle condivise da Donatella Versace nei confronti di Gianni, a 28 anni dalla morte. Una foto su Instagram, in bianco e nero, una memoria del passato per commemorare la vita e l’esistenza del fratello, il genio di Versace, colui che ha cambiato profondamente la moda italiana nel modo. Donatella Versace ricorda Gianni a 28 anni dalla morte. Donatella Versace ricorda Gianni ogni anno il 15 luglio, data della morte del fratello, ucciso da Andrew Cunanan. Era il 1997, Gianni si trovava in Florida, quando è arrivata quella maledetta telefonata dal 1116 di Ocean Drive, da Casa Casuarina, la magione del Re della Moda. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Donatella Versace, le parole per Gianni a 28 anni dalla morte: “Manchi ogni giorno”

In questa notizia si parla di: versace - donatella - gianni - morte

Un altro addio per Donatella Versace, una rosa per Maria De Filippi e un ritorno di fiamma per Loredana Bertè - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch

Donatella Versace compie 70 anni: beauty identikit della fashion designer dall'immagine distintiva - È la più famosa chioma biondo platino del mondo della moda: Donatella Versace soffia il 2 maggio 70 candeline.

Donatella Versace si dissocia dall’hotel e ristorante vicino alla villa di Miami - Donatella Versace ha deciso di intervenire apertamente sui social, chiarendo la propria posizione nei confronti del nuovo hotel e ristorante insediatosi nei pressi della villa in Miami dove, tanti anni fa, avvenne un tragico fatto che segnò profondamente la storia della famiglia.

Donatella Rettore compie 70 anni e si racconta senza filtri. Tra successi, depressione e una frecciata che farà discutere. Vai su Facebook

Donatella Versace, le parole per Gianni a 28 anni dalla morte: “Manchi ogni giorno”; Versace, l’addio di Donatella; Donatella Versace ce l’ha fatta.

Gianni Versace, 28 anni fa l'omicidio a Miami. Il movente del serial killer, il complotto della colomba morta, Lady Diana ai funerali con Elton John - Gianni Versace fu ucciso la mattina del 15 luglio 1997 davanti alla sua residenza di Miami Beach, la villa chiamata “Casa Casuarina”. Da leggo.it

Gianni Versace, 28 anni fa l'omicidio a Miami. Il movente del serial killer, Lady Diana ai funerali con Elton John - Gianni Versace fu ucciso la mattina del 15 luglio 1997 davanti alla sua residenza di Miami Beach, la villa chiamata “Casa Casuarina”. Scrive ilmattino.it