Ucraina Trump si dice deluso da Putin

Delusione, ma nessuna chiusura, non ancora. È lo stesso Donald Trump, esasperato per una trattativa di pace sull'Ucraina che non parte, a dire di non essere pronto a una rottura con Vladimir Putin. "Mi ha deluso", ha detto il presidente americano, "ma stiamo lavorando per far finire il bagno di sangue. Non voglio ancora chiudere la porta". Restano così le aperture allo zar, a partire dall'ultimatum - considerato troppo debole - lanciato dal leader Usa all'omologo russoi: 50 giorni per la pace, pena sanzioni e dazi secondari al 100% a chi commercia con la Mosca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump si dice "deluso" da Putin

In questa notizia si parla di: ucraina - trump - deluso - putin

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

#Trump "Deluso da #Putin ma non sono ancora pronto ad una rottura con lui. Intendo mettere fine al bagno di sangue della guerra tra Russia e Ucraina. Ci stiamo lavorando". Il presidente #Usa lo ha dichiarato alla #BBC. Vai su X

L’ultimatum di #Trump: deluso da #Putin, #dazi al 100% senza accordo sulla guerra in #Ucraina entro 50 giorni - #Russia #NATO Vai su Facebook

Ucraina, «Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo»; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump minaccia Putin: “Accordo in 50 giorni o sanzioni”; Ucraina, Trump contro Putin: «Mi ha deluso». E valuta l'invio di missili Tomahawk. Mosca: «Spara bolle di sapone».

Trump, 'non sono ancora pronto ad una rottura con Putin' - Il presidente americano Donald Trump ha ribadito in una conversazione con la Bbc britannica la sua delusione verso il collega russo Vladimir Putin per la prosecuzione della guerra in Ucraina, ma ha ag ... Riporta msn.com

Trump: “Putin mi ha deluso, ma non ho ancora finito con lui” - Alla BBC: "Abbiamo fatto un accordo quattro volte e poi torni a casa e vedi che hanno appena attaccato una casa di cura a Kiev... Si legge su dire.it