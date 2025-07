La prima pellicola del nuovo DCU si è già messa alle spalle diversi film del DC Extended Universe di Zack Snyder in tre giorni solamente Gli incassi di Superman hanno superato quelli di ben cinque film del DCEU nei primi tre giorni di programmazione nelle sale. Il DC Universe di James Gunn è partito alla grande, con il film con David Corenswet che si è dimostrato entusiasmante come i fan si aspettavano. Superman è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico, connubio con cui la DC ha sempre avuto difficoltà . Secondo quanto riportato da The Numbers, il box-office complessivo di Superman è di 220 milioni di dollari al momento in cui scriviamo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman di James Gunn ha già battuto al box-office cinque film del vecchio DCEU