Mehdi Taremi farĂ difficilmente parte della rosa dell’Inter nella prossima stagione. A facilitare la sua partenza, a cui l’iraniano non si oppone, ci sarĂ un agente di spicco del calcio italiano e internazionale. LA NOTIZIA – Per l’addio di Mehdi Taremi all’Inter si attiva un procuratore sportivo d’eccezione, Federico Pastorello. Come riferito dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, infatti, colui che ha svolto il ruolo di intermediario nell’ambito della trattativa che ha portato Taremi all’Inter a parametro zero, sarĂ ora chiamato a facilitare il percorso inverso. Con i nerazzurri che hanno deciso in maniera chiara il proprio orientamento in merito al futuro dell’iraniano, l’attesa ora riguarda le mosse concrete che potrebbero provenire dalle squadre estere interessate al calciatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Taremi sempre più lontano dall’Inter! Un agente scende in campo