FalkGalileo scatenata nel finale. E bomber Attolini segna il 200° gol

Nei posticipi di Prima categoria (girone C) bella vittoria per 5-2 della(33) sul campo del Corlo (11). I modenesi sono ultimi, ma hanno venduto cara la pelle: i reggiani, infatti, erano andati avanti di due reti con Piacentini e. Poi, però, pari del Corlo con Ceresoli (rigore) e Barbieri. Siamo sul 2-2, finita qui? Assolutamente no: si scatena la Falk eben tre reti nel: ancora, poi Arcuri e Terzo. Falk a -1 dai playoff: serata da ricordare per Matteodella Falk che con questa doppietta ha toccato i 200 gol in carriera nei dilettanti (nella foto, con la maglia celebrativa). Solo zero a zero tra Atletic Progetto Montagna (17) e Daino Santa Croce (24). Nel recupero del 16° turno di Terza, un pareggio per 1-1 tra la capolista Sporting Cavriago (42) e la Plaza (27).