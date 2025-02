Internews24.com - Moratti dopo la truffa subita: «Sarebbe bastato chiamare il ministro ma non volevo disturbarlo. Brave le forze dell’ordine, mi sono tolto un peso!»

di Redazionela: «ilma non». La spiegazione dell’ex presidente dell’InterTutto bene quel che finisce bene, è quello che avrà pensato Massimo. L’ex presidente dell’Inter fa parte della cerchia degli imprenditori italianiti dal “finto Crosetto”. Itori si erano finti essere ildella Difesa italiano, e avevano chiamato al telefono ricchi imprenditori chiedendo loro delle cifre per liberare cronisti imprigionati in Iran e Siria. Il milione di euro che aveva sborsato l’ex presidente nerazzurro, abboccando nel tranello, è stato recuperato dalle: «Era in un conto in Olanda, ora congelato. Una tappa fondamentale per trovare i pirati che avevano preso di mira gli imprenditori vip».