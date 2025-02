Zon.it - Igiene orale per over 40: come prendersi cura dei denti e delle gengive con l’età che avanza

Con il passare degli anni, il nostro corpo cambia, e anche la bocca richiede attenzioni diverse. L’per40 è un aspetto fondamentale per manteneresani e prevenire problemi che possono insorgere con. In questo articolo, esploreremo i cambiamenti che avvengono nella bocca con l’re dele forniremo consigli utili per una corretta40.Mantenere una bocca sana e un sorriso smagliante è importante a qualsiasi età, ma diventa ancora più cruciale con il passare degli anni. Dopo i 40 anni, il corpo inizia a subire cambiamenti fisiologici che possono influire sulla salute. Secondo il NIH (National Institute of Health), la produzione di saliva può diminuire, rendendo la bocca più secca e aumentando il rischio di carie. Lepossono ritirarsi, esponendo maggiormente la radice deie aumentando la sensibilità dentale.