Quanto costa l'outfit di Taylor Swift al Super Bowl? Beh, parecchio

IlLIX ha regalato momenti spettacolari, tra un’esibizione a sorpresa di Lady Gaga, il talento di Jon Batiste nell’inno nazionale e un halftime show infuocato con Kendrick Lamar e SZA. Ma mentre il campo da gioco era in fermento, gli occhi di molti spettatori erano puntati sugli spalti, in particolare sulla suite da 3 milioni di dollari di. La popstar, infatti, ha rubato la scena con un look che valeva più di 65.000 dollari, confermandosi ancora una volta icona di stile assoluta.queen of fashion al: il suo outfit da oltre 65.000 dollariLa cantante di Fortnight ha fatto il suo ingresso al Caesarsdome di New Orleans con un outfit sofisticato e ricercato. Ha scelto un completo total white composto da:Blazer oversize Saint Laurent da 3.