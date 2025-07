Sinner-Alcaraz l’abbraccio misterioso che dice tutto

Il gesto è arrivato lontano dai riflettori, tra le pareti silenziose degli spogliatoi. Jannik Sinner, da poco incoronato campione di Wimbledon, ha voluto compiere un passo che vale più di mille parole: abbracciare Álvaro, il fratello maggiore di Carlos Alcaraz, appena battuto nella finale. Un incontro sincero, spontaneo, ripreso dalle telecamere ma nato senza bisogno di scena. Un gesto che dice molto del legame che unisce due mondi, due famiglie, due idee di tennis. Lo spagnolo era ancora intento a smaltire la delusione della sconfitta, quando l'italiano lo ha raggiunto per stringere il fratello.

