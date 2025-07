Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Kean stoppa l' Arabia Acquisto a sorpresa in difesa

Firenze, 14 luglio 2025 - Nel tardo pomeriggio di una tranquilla domenica estiva è arrivata una buona notizia per i tifosi della Fiorentina: Moise Kean ha rifiutato tutte le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. L’attaccante ha preso in considerazione le proposte ricevute, valutandole con il proprio entourage, ma alla fine ha deciso che non rappresentano la scelta giusta per questo momento della sua carriera. Dopo il "no" all' Al Qadsiah, è arrivato anche quello all' Al Hilal, che si era mosso tramite intermediari spinto dalla volontà di Simone Inzaghi. Una decisione coraggiosa, dettata più dalla volontà di fare una scelta sportiva che economica: in Europa nessun club sarebbe in grado di offrirgli i 15 o 20 milioni di euro a stagione promessi in Arabia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean stoppa l'Arabia. Acquisto a sorpresa in difesa

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: Kean non sfrutta un pallone in mischia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? Giallo per Richardson, fallo a centrocampo. 74? Fiorentina che prova il possesso palla prolungato.

Fiorentina a Siviglia (stasera, ore 21) per cercare la finale. Palladino ci crede. Kean c’è. Formazioni - Mille tifosi viola, sulle tribune dello stadio Benito Villamarin, a Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis.

Fiorentina-Betis: viola d’attacco per tornare in finale. Kean e Gud: sfondare la difesa spagnola. Formazioni - Ha cercato di mitigare la pressione su Raffaele Palladino e sulla squadra, la Fiorentina, rinnovando il contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2027.

