Ilgiorno.it - Travolto da un tir mentre è fermo in una piazzola di sosta della Brebemi: muore a 57 anni

Chiari (Brescia), 10 febbraio 2025 – Tragedia lungo la, nel territorio compreso tra Calcio e Chiari. Un uomo di 57residente a Caravaggio in provincia di Bergamo è mortoera su unadi. È statoda un camion, che lo ha trascinato per alcune decine di metri. Anche l’autista del mezzo pesante si è ferito. Secondo la prima ricostruzione pare che il tir, carico di tappeti, abbia perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, sulla. Prima è entrato in collisione con l’autovittima, trascinandone il veicolo per diversi metri. Il 57enne è morto sul colpo. Rileva i fatti la polizia stradale di Chiari. L'autista del camion, 52 ani, è stato soccorso dalla Croce Rossa di Palazzolo sull'Oglio e condotto a Chiari in ospedale