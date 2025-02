Sololaroma.it - A tutto Trani: “So che si sta parlando di Sarri, alla Roma servirebbe Bernabé”

Leggi su Sololaroma.it

Un lunedì che si divide tra una Primavera sconfitta dFiorentina, nel big match d’alta classifica di campionato, ed una prima squadra dellacontenta di aver strappato tre punti sporchi ma importanti a Venezia, ora concentrata sul fondamentale appuntamento di giovedì contro il Porto in Europa League. Tanti argomenti che si intrecciano dunque, dati in pasto a radione sempre pronte a commentare ogni singolo aspetto del mondo giallorosso.Particolarmente interessante è stato l’intervento di Ugoa Te la do io Tokyo, programma di Teleradiostereo: “Ranieri ha avuto un grande sfogo con Ghisolfi in Olanda, so che ce l’ha con qualcuno che parla all’interno. C’è una situazione molto problematica. Ranieri non si fida più neanche di quelli con cui lavora, gli hanno detto cose che non si sono rivelate vere.