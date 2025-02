Bubinoblog - 99 DA BATTERE: IL NUOVO GAME DI RAI2 CHE SPERIMENTA MENTRE ITALIA1 OLTRE LE IENE NON VA

Arriva anche in Italia il format che sta conquistando il mondo: “99 da”, condotto da Max Giusti e in onda da lunedì 10 febbraio alle 21.20 su.Alshow partecipano 100 concorrenti, tra i 18 e i 98 anni, che verranno coinvolti in una serie di sfide di ogni tipo, giochi divertenti, originali, a volte assurdi ma sempre alla portata di tutti.L’unico obiettivo? Non arrivare mai ultimi. In ogni sfida, infatti, chi perde veliminato, dando via, così, a un conto alla rovescia che porterà i partecipanti da 100 a 1. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine e a, appunto, gli altri 99 concorrenti si aggiudicherà il montepremi in palio di 99 mila euro.TANTI GIOCHI IN 6 PUNTATETantissimi i giochi che si susseguiranno nelle sei puntate. Tra questi: montare la panna in maniera così ferma che, capovolgendola sopra la propria testa, non cada; trovare la porta di uscita dello studio bendati; sciogliere un cubo di ghiaccio che contun fischietto da far poi suonare.