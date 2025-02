Napolitoday.it - Gambizzato un uomo all'alba: corsa in ospedale

Questa mattina, intorno alle cinque, i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti a via L. Santa Maria nel quartiere Pianura per una persona ferita. Poco prima, per cause in corso di accertamento, un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine era stato colpito da un colpo.