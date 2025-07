Juventus Women Bellucci saluta definitivamente le bianconere | è ufficiale il suo passaggio a titolo definitivo al Napoli Femminile Il comunicato con tutti i dettagli

Juventus Women, Bellucci lascia definitivamente le bianconere e si accasa al Napoli Femminile. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Women ha annunciato il passaggio a titolo definitivo di Melissa Bellucci al Napoli Femminile. Si conclude, così, l’avventura in bianconero della giocatrice. COMUNICATO – «La Juventus Women saluta Melissa Bellucci che si trasferisce a titolo definitivo al Napoli Femminile, dove ha già disputato – in prestito – la stagione 20242025. Marchigiana di Pedaso, in provincia di Fermo, Melissa – classe 2001 – è arrivata nelle Giovanili bianconere nel 2018, mettendo a referto anche alcune presenze nella Prima Squadra fino al 2020. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

