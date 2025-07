Sant' Ilario autovettura in fiamme dopo l' incidente

Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), 13 luglio 2025 - Mobilitati anche i vigili del fuoco, in mattinata, in seguito a un incidente stradale con un’auto che dopo la sbandata si è incendiata, interessando con le fiamme anche un boschetto e dei pannelli fonoassorbenti. E’ accaduto verso le 9 in via Piacentini a Sant’Ilario d’Enza. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza con l’autoinfermieristica, insieme al personale dell’ elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo dello schianto. E’ rimasta ferita una donna, portata in ospedale con traumi vari. Intanto, ben quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Piacentini a Sant’Ilario per domare l’incendio scaturito dall’auto finita fuori strada, con le fiamme che hanno intaccato un adiacente boschetto e i pannelli antirumore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant'Ilario, autovettura in fiamme dopo l'incidente

In questa notizia si parla di: sant - ilario - fiamme - incidente

Collaborazione tra l'Ospedale Maggiore di Parma e l'Itc D’Arzo di Sant'Ilario d'Enza - Una sinergia virtuosa tra l’Ospedale Maggiore e l’Istituto Tecnico “Silvio D’Arzo” di Sant’Ilario d’Enza ha dato vita a una campagna di comunicazione visiva volta a informare i cittadini sull’importanza di pagare il ticket sanitario prima di accedere alle prestazioni mediche, indicando anche dove.

Collaborazione tra l'Ospedale Maggiore di Parma e l'Itc D’Arzo di Sant'Ilario d'Enza - Una sinergia virtuosa tra l’Ospedale Maggiore e l’Istituto Tecnico “Silvio D’Arzo” di Sant’Ilario d’Enza ha dato vita a una campagna di comunicazione visiva volta a informare i cittadini sull’importanza di pagare il ticket sanitario prima di accedere alle prestazioni mediche, indicando anche dove.

Colpo alla Pasticceria Del Sole di Sant’Ilario. Danneggiamenti e rubato il fondocassa: si indaga - Ladri in azione, ieri notte a Sant’Ilario d’Enza, dove è stato preso di mira, ancora una volta, un esercizio commerciale: la pasticceria del Sole di via Rossellini.

Sant'Ilario, autovettura in fiamme dopo l'incidente; Autobus Seta in fiamme a Taneto di Gattatico: illesi l’autista e tutti i passeggeri a bordo; Gattatico, fiamme nella notte: auto ridotta in cenere.

Finisce fuori strada, l’auto prende fuoco: soccorsi mobilitati a Sant’Ilario - SANT’ILARIO D’ENZA (Reggio Emilia) – Soccorsi mobilitati poco prima delle 9 in via Piacentini a Sant’Ilario, dove un’auto è finita fuori strada rendendo necessario l’intervento di due squadre dei vigi ... Lo riporta reggionline.com

Incidente nel Reggiano, muore ex sindaco Sant'Ilario d'Enza - MSN - Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale sulla Statale 9, nel tratto reggiano della via Emilia all'altezza di Calerno di Sant'Ilario d'Enza, nel primo ... msn.com scrive