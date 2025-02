Lettera43.it - Cesare Parodi nuovo presidente dell’Anm, Meloni: «Spero riprenda il confronto»

Leggi su Lettera43.it

, 62enne procuratore aggiunto di Torino, è ildell’Associazione nazionale magistrati. Esponente della corrente moderata Magistratura Indipendente,raccoglie il testimone da Giuseppe Santalucia. E appena dopo l’elezione ha chiarito subito la sua posizione: il dialogo con il governo è necessario, ma lo sciopero del 27 febbraio contro la riforma costituzionale resta confermato.: «Indispensabile in tempi strettissimi un incontro con il governo»Magistrato dal 1990 ha iniziato la sua carriera nella procura presso la pretura, per poi passare alla procura ordinaria nel 1999. Dal 2017 ricopre il ruolo di procuratore aggiunto di Torino, dove coordina il pool dedicato ai reati contro le ‘fasce deboli’ (Codice Rosso). «Ritengo indispensabile chiedere in tempi strettissimi un incontro con il governo.