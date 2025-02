Romadailynews.it - Roma: Regimenti (FI), a Ostia giornata solidarieta’, attenzione su poverta’ in tutti i Municipi

Oggi “Forza Italia, grazie all’iniziativa del coordinamento delX, ha dedicato unadiai piu’ bisognosi attraverso una raccolta alimentare presso la sede di Forza Italia a, in via dei Battelli 12, che ha visto la consegna dei pacchi alimentari alla Caritas della Basilica di Santa Maria Regina Pacis nel cuore del Lido dove chiedono aiuto oltre cento famiglie”.Lo dichiara in una nota Luisa, segretario di Forza Italia.“Ringrazio per l’impegno profuso – aggiunge – il commissario municipale Renzo Pallotta Gianni Galata’, i dirigenti Renzo Pallotta, i dirigenti Pierfrancesco Marchesi e Francesco Bucci ei militanti che hanno dato un contributo.Quella die’ solo la prima di una serie di iniziative che Forza Italiaintende dedicare a favore dei piu’ bisognosi.