Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte: “Sono qui per aiutare il club”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Antonio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni:Manna ha parlato del mercato, poi l’Inter ha perso con la Fiorentina. Lei ha avuto problemi con i ristoranti da 100 euro, se lo costruisce da sè? “All’epoca la battuta era vera. Quando non puoi, in quel momento, e capita, spendere quello che posspendere gli altri. non capisco perché si debba ricamare su questa battuta. E perché devo portarmi dietro questa battuta per essere additato come uno che chiede, chiede, non capisco. La trovo antipatica come domanda per questa citazione. La rifaccia, senza citazione, è del tutto gratuita”.Sta pensando che con questa squadra può realizzare un capolavoro?“Lo sto pensando ancora di più dopo 7 mesi è che posso rifare quanto fatto in passato, in tutti i, far crescere il