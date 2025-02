Lanazione.it - Il borgo di Marcena è cardiologicamente protetto

Arezzo, 8 febbraio 2025 – Ildi. Un nuovo Defibrillatore Semiautomatico Esterno è stato installato nel piazzale della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, proprio nel cuore del piccolo paese alle porte della città di Arezzo, permettendo di dotare il territorio di un importante strumento salvavita per intervenire con rapidità e con efficienza in caso di situazioni di infarto o arresto cardiaco. L’acquisto del DAE è stato concretizzato dall’associazionendo con il contributo degli sponsor della quarta edizione di “ndo - L’arte camminando” che, nel settembre del 2024, ha riunito oltre mille visitatori nelper dar seguito al progetto di creazione di un grande museo a cielo aperto diffuso tra vicoli e campagne. «Iniziative come questa sono importantissime per diffondere la cultura della sicurezza - ha spiegato il dottor Simone Nocentini, responsabile dell’Area Dipartimentale Emergenza Territoriale del 118.