Palladino | Un sogno questo risultato Io napoletano? Guardo a noi

in conferenza stampa ha commentato il recupero della partita tra Fiorentina e Inter. La sua analisi in sala stampa. Sul posto l’inviato di Inter-News.it.CONFERENZAPOST PARTITA FIORENTINA-INTERCONFERENZA– Raffaeleha tenuto la conferenza stampa post Fiorentina-Inter. Ha parlato dopo Dodo.Partita pazzesca, 5 occasioni contro zero. Com’è nata questa partita?Un. Vittoria nata con tante difficoltà, sembrava una settimana maledetta: ho perso ieri Gudmundsson e Adli. Ma nelle difficoltà si vedono i valori umani, ringrazio i giocatori e dedichiamo questa vittoria ai tifosi e a Edoardo Bove., d’accordo con Dodo sulla Champions League?Contento che i ragazzi hanno voglia di migliorarsi, abbiamo ancora tante partite: 15 di campionato e tante ancora di Conference.