Lavori sulla Sp 415 Paullese, aperta la rotonda per Conterico in direzione Milano

, 7 febbraio 2025 – Idi riqualifica e potenziamento della SP 415proseguono. Oggi è statala, con le relative rampe, perin. Non solo, nei prossimi giorni vi saranno ulteriori interventi che avranno ricaduteviabilità automobilistica e ciclopedonale di questa importante arteria stradale. Infatti, all’altezza della SP39 Cerca, l’intersezione TEEM sarà interessata da parzializzazioni, deviazioni, restrizioni e aperture a partire dal 7 febbraio 2025. Inoltre, nell'ambito della riqualifica della passerella ciclopedonale di attraversamento della SP 415a Pantigliate, dall'11 febbraio 2025 verrà chiusa la corsia di uscita,Paullo, verso la zona commerciale di Pantigliate per tutta la durata dei, stimata in 9 mesi.