Infortunio per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali | cosa è successo Sentivo un male cane

Un grande risultato nonostante tutto. Gregorio Paltrinieri si è portato a casa un argento di grande valore nella 10 km dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Una gara condizionata dalle alte temperature, che ha subìto non poche variazioni di orario nelle ore precedenti per via delle problematiche legate alla balneabilitĂ . Un secondo posto dunque pieno di significati, affrontando una preparazione diversa dalle altre circostanze per via dell’infortunio al gomito che l’ha costretto a iniziare il proprio programma da gennaio. Per questo ottenere questo riscontro, preceduto solo dal tedesco Florian Wellbrock e davanti all’australiano Kyle Lee, è degno di considerazione, parlando poi della decima medaglia iridata nel fondo per lui e dell’ottavo Mondiale consecutivo in cui l’azzurro sale sul podio tra piscina e acque libere. 🔗 Leggi su Oasport.it

