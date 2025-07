Di solito ci metto la faccia Aurora Ramazzotti la foto del lato b dalle vacanze

Aurora Ramazzotti ha sorpreso tutti nelle ultime ore con la pubblicazione di una foto hot, che ha messo in risalto tutta la sua bellezza. Si è ripresa di spalle e inevitabilmente l’attenzione è stata rivolta al suo lato b, messo in evidenza dalla stessa figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti si sta godendo le vacanze estive e ha scelto la Grecia come location ideale. Insieme alla giovane ci sono il compagno Goffredo Cerza e il loro figlio Cesare, ma sono presenti anche la Hunziker e le sorelle Sole e Celeste. Ma a fare rumore è stata appunto la pubblicazione su Instagram del suo lato b. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: ramazzotti - aurora - lato - vacanze

Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la paparazzata - Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la recente paparazzata che confermerebbe la gravidanza L'articolo Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la paparazzata proviene da Novella 2000.

Aurora Ramazzotti contro chi rivela una gravidanza senza consenso: «Togliere alle donne la possibilità di raccontare la propria storia è mancanza di rispetto e accanimento» - L'influencer, in alcune Storie pubblicate su Instagram, ha sottolineato l'importanza di rispettare le scelte delle donne, chiunque esse siano, quando scoprono di essere incinte: «Non potete mai sapere il perché del silenzio di una donna.

Aurora Ramazzotti e le bugie delle foto sui social: “Solo in posa siamo tutti perfetti” - "In posa siamo tutti perfetti, ma non viviamo in posa, respiriamo e ci muoviamo ok?": così Aurora Ramazzotti ha sfatato il falso mito della perfezione.

"Di solito ci mette la faccia" - questa volta invece ha messo il suo lato B. Aurora Ramazzotti ha dato il via all’estate con una vacanza in famiglia e sui social ha messo in mostra la sua innata ironia. Il commento a corredo dello scatto è tutto da ridere Vai su Facebook

Aurora Ramazzotti in bikini ironizza sulla foto col lato b in vista: “Di solito ci metto la faccia”; Aurora Ramazzotti, la foto in bikini col lato B: il commento social; Aurora Ramazzotti, la sua nuova collana dell’estate nasconde un omaggio al figlio Cesare.

Aurora Ramazzotti, la sua nuova collana dell’estate nasconde un omaggio al figlio Cesare - Aurora Ramazzotti è in Grecia con la famiglia e sui social sta documentando i dettagli più belli della vacanza ... Secondo fanpage.it

Michelle Hunziker, la dedica al nipote Cesare: «In te rivedo un lungo pezzo di strada fatta». Le vacanze da sogno con Aurora Ramazzotti - Mamma e figlia cercano sempre il modo per ritagliarsi alcuni giorni di relax insieme. Da msn.com