Installato un montascale al centro visite della riserva naturale di Bandella

Arezzo, 16 luglio 2025 –  Già in funzione un nuovo servoscala per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità È stato installato un nuovo montascale a pedana al centro visite della riserva naturale regionale di Bandella, situato in località Monticello, nel territorio del comune di Terranuova Bracciolini. Si tratta di un intervento che risponde all'esigenza di garantire piena accessibilità anche alle persone con disabilità , favorendo una fruizione inclusiva degli spazi dedicati alla promozione del patrimonio naturalistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Installato un montascale al centro visite della riserva naturale di Bandella

