Napoli 20enne investe con lo scooter la ex e le sue amiche | arrestato La perseguitava da mesi

Dopo mesi di violenze e persecuzioni, l’ha rintracciata per strada. Lei, 19 anni, ha tentato di scappare insieme alle sue amiche. Lui, 20 anni, ha puntato lo scooter contro di loro e ha accelerato, schiantandosi sulle ragazze per poi fuggire. Le vittime sono state ricoverate in ospedale per lesioni, nessuna è in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato con le accuse di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse. È successo martedì sera ad Acerra, in provincia di Napoli. Tra i due giovani c’era stata una relazione di nove mesi, terminata all’inizio di quest’anno. Una relazione, secondo la ricostruzione, segnata da continue vessazioni da parte del 20enne, un operaio incensurato di Acerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

