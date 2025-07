Io e mia moglie Beatrice siamo casti da quattro anni è una scelta di fede Ho fatto arrabbiare Jovanotti | parla Alessandro Greco

“Io e mia moglie Beatrice siamo casti da quattro anni, è stata una nostra libera scelta”. Alessandro Greco, tornato in tv da poche settimane per condurre UnoMattina Estate, si racconta tra vita privata e carriera in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale torna a parlare dell’amore con sua moglie Beatrice Bocci, l’ex modella e volto tv con la quale è sposato dal 2008. Dall’incontro che gli ha cambiato la vita – quello con Raffaella Carrà – alle ingiustizie passando per lo “ scontro ” a distanza con Jovanotti, ecco che cosa ha raccontato. ALESSANDRO GRECO E BEATRICE BOCCI, LA CASTITÀ LUNGA QUATTRO ANNI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io e mia moglie Beatrice siamo casti da quattro anni, è una scelta di fede. Ho fatto arrabbiare Jovanotti”: parla Alessandro Greco

