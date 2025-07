Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 19 al 25 luglio? L‚Äôappuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Thomas, che chieder√† la mano di Hope. Ma cosa accadr√†? Scopriamolo insieme. Trame settimanali Beautiful: lansia di Ridge. I timori di Steffy sulla relazione tra Hope e Thomas sono condivisi da Ridge. Forrester senior non pu√≤ evitare di preoccuparsi per il figlio. L‚Äôuomo sa bene che la figlia di Brooke non nutre per il ragazzo lo stesso amore che lui prova per lei, e teme che ci√≤ possa farlo soffrire, facendo riaffiorare la vecchia ossessione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, trame settimanali dal 19 al 25 luglio 2025: Thomas chiede a Hope di sposarlo