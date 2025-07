L’Europa si è rassegnata agli Stati Uniti che stanno trump-izzando il calcio mondiale Washington Post

Il calcio a causa di Trump si sta appunto “trumpizzando”. Lo afferma il Washington Post dopo aver passato in rassegna alcuni editoriali di giornali internazionali che evidenziano come il Presidente degli Stati Uniti si stia prendendo la scena in vista della Coppa del Mondo del 2026. Durante la premiazione del Mondiale per club Trump è salito sul palco al MetLife Stadium insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino. I due hanno consegnato il trofeo al Chelsea, squadra con sede a Londra che deve gran parte del suo successo sportivo e della sua fama mondiale alla generositĂ di un oligarca russo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Europa si è rassegnata agli Stati Uniti che stanno “trump-izzando” il calcio mondiale (Washington Post)

L'elezione di Prevost gela il mondo Maga negli Stati Uniti: "E' un Papa anti-Trump" - L’elezione di Leone XIV, primo Papa statunitense della storia, gela il mondo Maga  (acronimo di "Make America Great Again", movimento trumpiano, ndr ) e le frange ultraconservatrici di quello cattolico americano, rischiando di mettere in difficoltà Donald Trump e il suo devotissimo vice JD Vance nonostante le loro felicitazioni.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca Bruce Springsteen: ” Imbecille sopravvalutato, non ha talento” - Donald Trump contro Bruce Springsteen: Il Presidente degli Stati Uniti ha attaccato il cantante sul social Truth attraverso un post.

La realtĂ , a volte, supera la satira. I calciatori della Juventus, negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club, sono stati ricevuti da Trump nello Studio Ovale. Il presidente Usa, quasi ignorando di avere alle spalle una squadra di calcio, ha parlato di accordi su Vai su Facebook

La Juventus è alla Casa Bianca, ricevuta dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump Immagini storiche che rimarranno per sempre nella storia del calcio #juventusfc #trump #CalcioinPillole Vai su X

Trump si imbuca alla cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo per club; Trump lascia aperta la possibilitĂ di sostituire il termine Soccer con Football negli Stati Uniti; Trump onnipotente, decreto esecutivo per cambiare nome al calcio negli Stati Uniti: Potrei farlo.

