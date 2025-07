Werwulf | Aaron Taylor-Johnson in lotta con lupi mannari

Aaron Taylor-Johnson si è aggiunto al cast in costruzione di Werwulf, il film con lupi mannari di Robert Eggers. Insieme con Eggers nel recente successo horror " Nosferatu ", e reduce da un altro horror "28 Anni Dopo" Taylor-Johnson è il primo nome di qualità di un cast che si preannuncia interessante, e che potrebbe contenere anche Lily-Rose Depp, guarda caso altra interprete di "Nosferatu". A confermare la notizia è stato nella tarda serata di ieri Variety. Nessun dettaglio sui ruoli è stato rivelato al momento. Focus Features ha fissato la data d'uscita del film per Natale 2026. La sceneggiatura è stata co-firmata dallo stesso regista assieme a Sjón, già co-sceneggiatore di "The Northman", e del prossimo " Labyrinth ".

Aaron Taylor-Johnson Sarà il Nuovo James Bond? Un Indizio È nell’Orologio Omega! - Le speculazioni sul prossimo 007 si infiammano: Aaron Taylor-Johnson torna in cima ai favoriti grazie a una partnership con lo storico marchio di orologi legato alla saga.

Aaron Taylor-Johnson nuovo testimonial OMEGA: è già Bond? - Aaron Taylor-Johnson nuovo testimonial OMEGA: è già Bond? Sono passati quasi cinque anni da quando “ No Time to Die ” ha dato un drammatico addio al Bond di Daniel Craig, e da allora il franchise è rimasto congelato in attesa di rispondere alla domanda: chi sarà il nuovo James Bond? Ci sono state molte speculazioni on-line, ma ora i fan pensano che il periodo di magra possa essere finito, grazie a una fonte improbabile: la casa di orologi di lusso Omega.

