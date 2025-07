È morto Sandro Antoniazzi storica figura della Cisl milanese e protagonista del mondo sindacale lombardo

Si è spento a 85 anni Sandro Antoniazzi, storico dirigente della Cisl milanese e figura di riferimento per il mondo sindacale e sociale della Lombardia. Entrato nel sindacato nel 1958, Antoniazzi ha attraversato oltre tre decenni di storia della Cisl, ricoprendo ruoli chiave: segretario generale della Cisl di Milano dal 1979 al 1988, poi alla guida della Cisl Lombardia fino al 1992. Il suo grande lavoro. Economista, uomo di profonda cultura e fede cattolica, ha collaborato a lungo con Pierre Carniti nella Fim-Cisl, contribuendo alla trasformazione del sindacato in un punto di riferimento per la tutela dei lavoratori nei difficili anni della crisi industriale e del terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

