Dramma in Costiera Amalfitana | turista americana si tuffa dal Fiordo di Furore ora rischia la paralisi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il volo da 30 metri si trasforma in tragedia. Un tuffo spettacolare finito in tragedia. È quanto accaduto a una turista americana in vacanza in Costiera Amalfitana, che ha deciso di lanciarsi nel vuoto dal celebre Fiordo di Furore. Un salto di circa 30 metri, che però si è rivelato fatale: la donna ha perso i sensi nell’impatto con l’acqua ed è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, con lesioni serie alla colonna vertebrale. Il tuffo estremo in un luogo iconico. Il Fiordo di Furore è uno dei luoghi simbolo della Costiera, a pochi chilometri da Amalfi, e famoso per la sua bellezza mozzafiato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dramma in Costiera Amalfitana: turista americana si tuffa dal Fiordo di Furore ora rischia la paralisi

In questa notizia si parla di: costiera - amalfitana - turista - americana

