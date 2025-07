Donna seduta sul parapetto del balcone al settimo piano minaccia di lanciarsi nel vuoto | salvata da un giovane finanziere

Un giovane maresciallo della guardia di finanza di Monza è intervenuto in un appartamento di un condominio del centro, vicino alla caserma che ospita il comando provinciale del Corpo in piazza Diaz, per salvare un’anziana donna seduta sul parapetto del balcone di casa in procinto di lanciarsi nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

La donna seduta sullo scalino insospettisce la polizia: l'arresto dopo il blitz - Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto una 39enne napoletana con precedenti di polizia e un 48enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

In bici ruba la borsa di una donna seduta su una panchina in centro e la cadere, rintracciato e arrestato - La polizia ha arrestato un uomo di 39 anni perché ritenuto responsabile del reato di rapina impropria commesso ai danni di una donna.

Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla in arrivo a Venezia, 7 feriti. Grave una donna: «Era seduta sotto la pianta». I vigili bloccano i turisti che scattano selfie - VENEZIA - Un albero di grandi dimensioni è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo le.

