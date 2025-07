Paolo Condò riflette sulle colonne de Il Corriere della Sera sul ruolo di Kevin De Bruyne come “spaccamercato”, un po’ come quello che fu per Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018. Nessuno in generale in Italia pensava che la Serie A fosse ancora in grado di attirare campioni di questo calibro: è la testimonianza della crescita del Napoli. È dai tempi di Ronaldo che non si registra l’hype che sentiamo per De Bruyne (Condò). Scrive così il Corriere della Sera a firma Condò: “Era dai tempi dell’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus (2018) che non si registrava in serie A un hype tecnico del valore di quello generato dall’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Bruyne, Beukema, Lang e Lucca colmano le 22 partite giocate in meno rispetto all'Inter (Condò)