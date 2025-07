In città come a Saint-Tropez con le ciabatte più glamour dell’estate che ti svoltano ogni look

Esistono ciabatte che sono comode, ma al tempo stesso chic? Assolutamente sì! Si tratta delle Havanians Saint-Tropez che promettono di rendere glamour i tuoi look senza rinunciare alla comodità. Il bello di queste scarpe è che puoi indossarle al mare come in città, per un aperitivo a bordo piscina, ma anche per un incontro in ufficio. Basta abbinarle nel modo giusto e il gioco è fatto! In più – ed è un dettaglio da non sottovalutare – le Havaianas Saint-Tropez hanno un prezzo super conveniente. Costano infatti appena 10 euro e sono disponibili in tantissimi colori, uno più bello dell’altro. Si tratta inoltre realizzate con materiali resistenti al calore, impermeabili e antiscivolo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - In città come a Saint-Tropez con le ciabatte più glamour dell’estate che ti svoltano ogni look

In questa notizia si parla di: saint - tropez - città - ciabatte

Il più grande raduno di Harley-Davidson in Europa vicino Saint Tropez - Milano, 10 mag. (askanews) - Migliaia di appassionati di Harley-Davidson si sono riuniti nel Golfo di Saint-Tropez (Var) questo fine settimana per accendere i motori e condividere la leggenda, nonostante il clima economico e politico incerto per il marchio.

Tradizioni: Pisa ospite alla 'Bravade' nella città amica Saint-Tropez - Prosegue la tradizione dello scambio di visite 'di amicizia' tra Pisa e la città francese di Saint-Tropez.

Un'estate a Saint Tropez. Almeno grazie al look - U n pezzo vincente, è il caso di dirlo. In pochi sanno che il design a righe della t-shirt marinière celebra i trionfi di Napoleone Bonaparte.

In città come a Saint-Tropez con le ciabatte più glamour dell’estate che ti svoltano ogni look; I 6 sandali bassi con cui andare incontro alla primavera-estate 2025; Ristoranti e beach club griffati: la moda va in vacanza a Saint Tropez.