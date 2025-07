Confermato il Bonus Giorgetti | più soldi in busta paga per chi rinuncia alla pensione anticipata

Un incentivo per restare al lavoro. Il Bonus Giorgetti è stato ufficialmente confermato fino al 31 dicembre 2025. La misura è rivolta a chi sceglie di proseguire l'attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, sia nel settore pubblico che in quello privato. Chi aderisce riceverà direttamente in busta paga la quota dei contributi previdenziali a proprio carico, pari al 9,19% dello stipendio imponibile, che normalmente viene versata all'INPS. Questo importo sarà esente da imposte, aumentando così l' ammontare netto dello stipendio mensile.

