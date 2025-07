Biglietti Juve Juventus Next Gen | ecco tutte le info utili per i tifosi bianconeri per assistere dal vivo all’amichevole in famiglia

del prossimo 13 agosto. La Juventus  ha ufficializzato l’amichevole in famiglia tra la Prima Squadra  e la Juventus Next Gen, che si terrĂ mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 18:30 presso l’ Allianz Stadium. Questo incontro rappresenta una grande occasione per i tifosi di vedere all’opera i giovani talenti della Juve  e i nuovi acquisti, poco prima dell’inizio ufficiale della stagione 20252026. La partita servirĂ anche come un importante test di preparazione per entrambe le squadre, con la possibilitĂ di vedere i giovani prospetti confrontarsi con la squadra titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Biglietti Juve Juventus Next Gen: ecco tutte le info utili per i tifosi bianconeri per assistere dal vivo all’amichevole in famiglia

In questa notizia si parla di: amichevole - juve - juventus - next

Yildiz titolare in amichevole: il numero 10 della Juve protagonista nel 2-1 della Turchia contro gli Stati Uniti. Il recap - di Redazione JuventusNews24 Yildiz titolare in amichevole: il numero 10 della Juve protagonista nel 2-1 che la sua Turchia ha rifilato quest’oggi agli Stati Uniti.

Rouhi Juve, il terzino bianconero protagonista con la Svezia Under 21: pareggio in amichevole contro la Croazia. Com’è andata la sua partita - di Redazione JuventusNews24 Rouhi Juve, il terzino protagonista con l’Under 21 nel pareggio contro la Croazia.

Juve Juventus Next Gen, ufficiale l’amichevole in famiglia: data e orario della sfida in programma all’Allianz Stadium. Tutte le info - di Redazione JuventusNews24 Juve Juventus Next Gen, ufficiale l’amichevole in famiglia: data e orario della sfida in programma all’Allianz Stadium.

Next Gen | Le date della ripartenza La stagione 2025/2026 della Juventus Next Gen, agli ordini di Massimo Brambilla, è pronta a iniziare. Per domani, mercoledì 16 luglio, è in programma il raduno dei bianconeri presso l'Allianz Training Center di Vinovo. Cent Vai su Facebook

Juve, fissata l'amichevole contro la Next Gen; Juventus-Juve Next Gen 4-0, gol e highlights: segnano Danilo, Weah, Yildiz e Thuram; Calendario Juve: il rientro alla Continassa, il ritiro in Germania e le prime amichevoli.

Juventus Next Gen, domani il raduno. Già fissati due test amichevoli - La stagione 2025/2026 della Juventus Next Gen, agli ordini di Massimo Brambilla, è pronta a iniziare. Si legge su tuttojuve.com

Juventus Next Gen, domani inizia la stagione: il programma delle amichevoli - La stagione 2025/2026 della Juventus Next Gen è pronta a prendere il via. Lo riporta ilbianconero.com