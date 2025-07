Audero Juventus senza sosta | intensificati i contatti per il portiere del Como c’è l’ok di Fabregas Tutti i dettagli

e le ultimissime novità sul mercato. Il mercato Juventus  sta intensificando i contatti per Emil Audero, portiere attualmente al Como. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero ha intenzione di ingaggiare il portiere classe 1997 come secondo di Michele Di Gregorio, il quale sarà il titolare della porta bianconera nella stagione 2025-2026. Con l’uscita ormai imminente di Mattia Perin, che ha ricevuto diverse offerte, la Juve  si sta preparando ad accogliere Audero, il cui arrivo sarebbe previsto in qualità di dodicesimo portiere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Audero Juventus senza sosta: intensificati i contatti per il portiere del Como, c’è l’ok di Fabregas. Tutti i dettagli

