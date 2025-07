Un murale per Borsellino a pochi passi da via D' Amelio è il preludio al centro sportivo dedicato al giudice

Un murale di Andrea Buglisi per Paolo Borsellino apre la strada a un centro giovanile promosso da Vivi Sano in collaborazione con Kleìse e la Caritas Diocesana di Piana degli Albanesi proprio di fronte la via D’Amelio  A pochi metri dal luogo della strage del 19 luglio 1992, nascerĂ il centro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

