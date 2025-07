Trump | Missili Patriot già spediti in Ucraina dalla Germania Ultimatum a Mosca su dazi

Trump conferma l’invio dei Patriot a Kiev e minaccia nuovi dazi: “Mosca ha 50 giorni per un accordo sull’Ucraina”. NEW YORK, 16 luglio 2025 – I missili Patriot destinati all’Ucraina “sono giĂ stati spediti dalla Germania”. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, secondo quanto riportato da Bloomberg, confermando il supporto militare occidentale a Kiev in un momento di crescente tensione con la Russia. Trump ha inoltre riferito di non aver parlato recentemente con Vladimir Putin, sottolineando che resta fermo l’ultimatum rivolto a Mosca: entro 50 giorni dovrĂ essere raggiunto un accordo sull’Ucraina, altrimenti entreranno in vigore dazi secondari verso la Russia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

